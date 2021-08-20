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Воры-«домохозяйки» оставили голой квартиру петербурженки, переехавшей на ПМЖ в Москву. Лишь окурки лежали на столе

Бытовую технику и антикварные монеты вынесли воры на миллион из квартиры на проспекте Луначарского

Петербурженка, которая вышла замуж и уехала в Москву, приехала проведать квартиру в Выборгском районе, а обнаружила голые стены.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа, 33-летняя неработающая жительница Москвы накануне обратилась в полицию с сообщением о краже.

По предварительной информации, она отсутствовала в Северной столице, где родилась и где у нее осталась квартира на проспекте Луначарского, с конца июля этого года. А когда около 11 утра 19 августа посетила своё жильё, то поразилась опустошению. Воры, которые вскрыли дверь в двухкомнатное помещение на 8-м этаже девятиэтажки, вынесли из него стиральную машину, напольный вентилятор, кофеварку, соковыжималку и даже диван-софу. Пропали, по словам заявительницы, также и дорогие её сердцу 20 антикварных монет. От незваных визитеров осталась пепельница, переполненная окурками.

Сумму ущерба женщина оценила в 1 миллион 118 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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