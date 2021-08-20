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Битва титанов. NASA приостановило «лунный» контракт с Маском из-за иска Безоса

Контракт со SpaceX по лунному модулю приостановлен до ноября

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) временно приостановило исполнение контракта с компанией Илона Маска SpaceX по разработке лунного посадочного модуля. Решение было принято после того, как компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, подала иск в федеральный суд.

Как передаёт 20 августа ТАСС со ссылкой на Reuters, NASA добровольно приостановило контракт в 2,9 млрд долларов до 1 ноября. Первые слушания по делу в суде назначены на 14 октября.

По данным The Verge, Blue Origin утверждает, что NASA ненадлежащим образом оценило её предложение по строительству модуля.

Иск Безоса против NASA — это новый этап набирающей обороты космической гонки между коммерческими компаниями, комментируют западные СМИ. Таким образом, соперничество между двумя богатейшими людьми планеты становится все жёстче. При этом два года назад Безос говорил, что подобные иски и попытки опротестовать решения о контрактах лишь препятствуют лунной программе NASA, отмечает РИА Новости.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Во вторник генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.

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