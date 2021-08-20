Битва титанов. NASA приостановило «лунный» контракт с Маском из-за иска Безоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) временно приостановило исполнение контракта с компанией Илона Маска SpaceX по разработке лунного посадочного модуля. Решение было принято после того, как компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, подала иск в федеральный суд.
Как передаёт 20 августа ТАСС со ссылкой на Reuters, NASA добровольно приостановило контракт в 2,9 млрд долларов до 1 ноября. Первые слушания по делу в суде назначены на 14 октября.
По данным The Verge, Blue Origin утверждает, что NASA ненадлежащим образом оценило её предложение по строительству модуля.
Иск Безоса против NASA — это новый этап набирающей обороты космической гонки между коммерческими компаниями, комментируют западные СМИ. Таким образом, соперничество между двумя богатейшими людьми планеты становится все жёстче. При этом два года назад Безос говорил, что подобные иски и попытки опротестовать решения о контрактах лишь препятствуют лунной программе NASA, отмечает РИА Новости.