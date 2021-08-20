Битва титанов. NASA приостановило «лунный» контракт с Маском из-за иска Безоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) временно приостановило исполнение контракта с компанией Илона Маска SpaceX по разработке лунного посадочного модуля. Решение было принято после того, как компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, подала иск в федеральный суд.



Как передаёт 20 августа ТАСС со ссылкой на Reuters, NASA добровольно приостановило контракт в 2,9 млрд долларов до 1 ноября. Первые слушания по делу в суде назначены на 14 октября.

