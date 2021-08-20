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Эксперт Роспотребнадзора: После ковида ешьте многое, но не икру

В Роспотребнадзоре перечислили продукты, помогающие после коронавируса

Для восстановления организма после перенесённого COVID-19 важно правильно питаться. Любопытно, что среди продуктов, от которых стоит воздержаться, — красная икра.

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», — рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. В ежедневный рацион должны входить:

  • цельнозерновые,
  • бобовые,
  • фрукты, овощи и ягоды — не менее пяти порций по 80–100 граммов чистой мякоти,
  • рыба,
  • кисломолочные продукты.

Необработанные или цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, рис, перловка, булгур) — хороший источник энергии. Они богаты витаминами группы В и пищевыми волокнами, необходимыми для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Бобовые, особенно такие, как фасоль, чечевица и нут, — источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B, меди и цинка. Свежие овощи и фрукты доставляют в организм витамин C, бета-каротин, фолиевую кислоту, биофлавоноиды и клетчатку, поддерживающую микробиом кишечника. Кисломолочные продукты умеренной жирности (творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без сахара) обеспечивают человека полноценным белком, кальцием, фосфором, витамином А и витаминами группы B.

«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», — отметила Провоторова. От переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, сосиски, копчёности, по её словам, лучше отказаться в пользу морепродуктов.

А вот икра, и красная, и чёрная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами для реабилитации ковидных пациентов, это просто миф, отметила эксперт. В икре есть жиры, омега-3-кислота, легкоусваиваемые белки, но и слишком много поваренной соли.

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Комментарии (9)

Cashmare
омега-3 в рыбе - хорошо, омега-3 в икре - плохо. иксперд роспотребнадзора - это уже диагноз
266167485
Не волнуйтесь, вреда не будет, на икру денег и нет.
Skazochny
но не икру))))) но ля только не чёрную, которую вы жрете на завтрак обед и ужин
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