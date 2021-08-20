Эксперт Роспотребнадзора: После ковида ешьте многое, но не икру

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», — рассказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. В ежедневный рацион должны входить:

цельнозерновые,



бобовые,



фрукты, овощи и ягоды — не менее пяти порций по 80–100 граммов чистой мякоти,



рыба,



кисломолочные продукты.



Необработанные или цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, рис, перловка, булгур) — хороший источник энергии. Они богаты витаминами группы В и пищевыми волокнами, необходимыми для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Бобовые, особенно такие, как фасоль, чечевица и нут, — источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B, меди и цинка. Свежие овощи и фрукты доставляют в организм витамин C, бета-каротин, фолиевую кислоту, биофлавоноиды и клетчатку, поддерживающую микробиом кишечника. Кисломолочные продукты умеренной жирности (творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без сахара) обеспечивают человека полноценным белком, кальцием, фосфором, витамином А и витаминами группы B.



«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», — отметила Провоторова. От переработанных мясных продуктов, таких как колбасы, сосиски, копчёности, по её словам, лучше отказаться в пользу морепродуктов.

