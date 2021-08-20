СМИ сообщили, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары по наземным целям в Дамаске, которые нанесли ВВС Израиля из ливанского воздушного пространства.



«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет. Ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс», — сообщает 20 августа агентство SANA со ссылкой на военный источник.



ВВС Израиля 17 августа атаковали позиции сирийской армии и воюющих на ее стороне проиранских шиитских формирований в юго-западной провинции Эль-Кунейтра. В июле были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами шиитской милиции в Эль-Кусейре на юге провинции Хомс.

