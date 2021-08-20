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Глава Центра Гамалеи считает, что коллективного иммунитета к коронавирусу в России можно достичь к концу года

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал он ТАСС 20 августа и добавил, что до конца года «должны успеть» достичь необходимого уровня.

За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек, приводит РБК данные о ходе вакцинации.

В России в рейтинге регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения первое и второе место заняли Белгородская область (привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).

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Комментарии (4)

ЯКраснорецц
600-700 тысяч избыточная смертность. Значит 70-80 млн случаев заражения.
Ещё бы, "неплохо"особенно для пенсионного.
А потом Росстат отчитывется о рекордных сокращениях числа пенсионеров.
266081655
Старый шарлатан.....
michailPotapov
Без Вакцинации распространить заразу не удастся ( С) Д.А.Медведев
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