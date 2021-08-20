Глава Центра Гамалеи считает, что коллективного иммунитета к коронавирусу в России можно достичь к концу года

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал он ТАСС 20 августа и добавил, что до конца года «должны успеть» достичь необходимого уровня.
За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек, приводит РБК данные о ходе вакцинации.
В России в рейтинге регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения первое и второе место заняли Белгородская область (привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).