Глава Центра Гамалеи считает, что коллективного иммунитета к коронавирусу в России можно достичь к концу года

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал он ТАСС 20 августа и добавил, что до конца года «должны успеть» достичь необходимого уровня.



За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек, приводит РБК данные о ходе вакцинации.

