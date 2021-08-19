В Петербурге двое мужчин оказались под колёсами транспорта вечером 19 августа. Один из них скончался от полученных травм на месте, другого, судя по видео в паблике «ДТП и ЧП», госпитализировали.
Как сообщают очевидцы, на Колпинском шоссе около восьми вечера легковая насмерть сбила человека. На опубликованных кадрах тело лежит в десяти метрах от пешеходного перехода. Удар пришёлся на водительскую сторону.
Через пару часов байкер наехал на мужчину в районе дома 36 по Литейному проспекту. На видео от очевидца пострадавший лежит на нерегулируемом пешеходном переходе, держась руками за лицо.