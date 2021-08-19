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В Подмосковье стаффорд набросился на ребенка. С собакой гуляла девочка-подросток

Собака бойцовой породы искусала 7-летнюю девочку в Жуковском

Девочка-подросток не смогла удержать собаку бойцовой породы в Московской области 19 августа. Американский стаффордширский терьер набросился и искусал ребенка, сообщает областная прокуратура в телеграм-канале.

Инцидент произошел в Жуковском во дворе дома на улице Гагарина, где пса выгуливала 14-летняя хозяйка. Прокуратура отмечает, что животное было без намордника. К подростку подошла девочка 7 лет и попыталась погладить собаку, которая набросилась и искусала ее. Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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