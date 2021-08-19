В Подмосковье стаффорд набросился на ребенка. С собакой гуляла девочка-подросток

Девочка-подросток не смогла удержать собаку бойцовой породы в Московской области 19 августа. Американский стаффордширский терьер набросился и искусал ребенка, сообщает областная прокуратура в телеграм-канале.
Инцидент произошел в Жуковском во дворе дома на улице Гагарина, где пса выгуливала 14-летняя хозяйка. Прокуратура отмечает, что животное было без намордника. К подростку подошла девочка 7 лет и попыталась погладить собаку, которая набросилась и искусала ее. Пострадавшую госпитализировали.
Прокуратура проводит проверку, по результатам которой и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.