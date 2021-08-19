В Свердловской области мужчина случайно застрелил приятеля во время охоты на уток

Мужчина случайно застрелил своего приятеля на охоте в Свердловской области. Подробности 19 августа сообщает региональный Следственный комитет.
По данным следствия, вечером 18 августа мужчина вместе со своим знакомым 1986 года рождения охотились в лесу недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма. Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший получил ранение, от которого он скончался.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы. В ГУ МВД региона добавили, что подозреваемый сам рассказал полицейским про обстоятельства случившегося.