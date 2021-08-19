Сборная России стартовала на ЧМ по пляжному футболу с победы над командой из США

Сборная России выиграла у команды США со счетом 5:4 в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади «Лужников», пишет 19 августа РБК.



У россиян голы забили Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39). У американцев отличились Николас Переа (2, 32) и Алессандро Канале (15, 25).



В следующем матче группы А россияне 21 августа сыграют с командой Парагвая, а американцы в тот же день встретятся с японцами. Сборная Японии в первом туре обыграла Парагвай со счетом 7:4.