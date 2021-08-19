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Сборная России стартовала на ЧМ по пляжному футболу с победы над командой из США

Сборная России выиграла у команды США со счетом 5:4 в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади «Лужников», пишет 19 августа РБК.

У россиян голы забили Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39). У американцев отличились Николас Переа (2, 32) и Алессандро Канале (15, 25).

В следующем матче группы А россияне 21 августа сыграют с командой Парагвая, а американцы в тот же день встретятся с японцами. Сборная Японии в первом туре обыграла Парагвай со счетом 7:4.

Групповой этап чемпионата мира завершится 24 августа. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на чемпионате под флагом Российского футбольного союза. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России он проходит впервые. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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Комментарии (1)

Набеглов
Это было несправедливое судейство. Особенно когда речь идет о США. Я думаю, что России нужно заявить протест и подать жалобу.
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