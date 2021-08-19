Угрожавший взрывом у Капитолия водитель пикапа сдался полиции

Угрожавший взрывом водитель пикапа в Вашингтоне сдался полиции 19 августа. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, подозреваемый — 49-летний Флойд Рэй Роузберри из Северной Каролины. Он приехал к зданию библиотеки Конгресса США и заявил, что в его автомобиле установлено взрывное устройство с аммиачной селитрой. Также он утверждал, что при попытке застрелить его «на воздух взлетят два квартала» и требовал переговоров с президентом Джо Байденом.

В аккаунте Facebook, который в настоящее время заблокировали, мужчина вел трансляцию происходящего.

