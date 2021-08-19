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В Нью-Йорке полиция эвакуировала людей с Таймс-сквер из-за подозрительного предмета

Полиция эвакуировала людей с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета. Об этом сообщил телеканал NBC 19 августа.

По данным телеканала, около 12:30 по местному времени (19:30 мск), предположительно, велосипедист бросил металлический контейнер у красных ступеней — центральной части площади. Правоохранители выставили оцепление с 45-й по 47-ю улицы и работают на месте.

Также полиция проводит спецоперацию в Вашингтоне, где водитель пикапа грозит взорвать машину у Капитолия. Мужчина утверждает, что в его автомобиле установлено взрывное устройство с аммиачной селитрой и пущенная по пикапу пуля обернётся катастрофой. Он требует предоставить ему возможность поговорить с президентом США Джо Байденом.

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Комментарии (2)

266081655
Фонтанка, оставьте Нью-Йорк в покое! Они уж там как-нибудь разберутся....
lamer
Аммонал от пули не детонирует. Стреляйте спокойно.
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