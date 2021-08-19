Путин обсудил дальнейшие действия по Афганистану с главами Франции и Италии

Президент России Владимир Путин провёл 19 августа телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и председателем Совета министров Италии Марио Драги. Основным фокусом разговора стал приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане и связанные с ним темы: недопущение гуманитарной катастрофы, противодействие терроризму и наркотрафику. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — рассказали в Кремле о содержании беседы с Драги.

