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Путин обсудил дальнейшие действия по Афганистану с главами Франции и Италии

Президент России Владимир Путин провёл 19 августа телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и председателем Совета министров Италии Марио Драги. Основным фокусом разговора стал приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане и связанные с ним темы: недопущение гуманитарной катастрофы, противодействие терроризму и наркотрафику. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — рассказали в Кремле о содержании беседы с Драги.

Главы трёх государств обсуждали объединение усилий в рамках G20, где сейчас председательствует Италия, для установления мира в Афганистане. В сообщении пресс-службы кабмина Италии названы ещё две проблемы, для решения которых нужно консолидировать усилия: незаконная торговля людьми и защита прав женщин.

Драги и Макрон также обсудили «последствия афганского кризиса», включая «управление миграционными потоками» после эвакуации граждан Афганистана из Кабула.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (5)

266081655
Лучше бы в своей стране порядок навёл! Миротворец ...нов.
Danik
Все так прекрасно во Франции, Италии и России, что топ-управленцы занялись делами близкого им Афганистана.
Может спустится с небес и в своей стране решить проблемы!
Аппаратчик мокрой классификации
Почему в новости не указано кто позвонил Владимиру Владимировичу? Мм??!!!
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