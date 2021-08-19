Паблик «Дорожный инспектор» показал 19 августа, с кем порой приходится иметь дело сотрудникам УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В сообществе опубликована запись с места ДТП, где женщина, разбившая свой «Мини Купер» двумя днями ранее на Лесном проспекте, разыграла целый спектакль перед правоохранителями.
«Запах алкоголя был такой, что даже на Рубинштейна воздух свежее и прозрачнее. На полу в авто валялась недопитая бутылка коньяка. В начале оформления пыталась давить на то, что "работает в военной организации и имеет погоны". Когда аргумент не сработал, началась "истерика"», — сообщается в паблике.
Инспекторы наблюдали представление, пока оформляли ДТП. В патрульный автомобиль женщина садиться не хотела, упираясь изо всех сил и крича, как банши (феи из ирландского фольклора, издающие пронзительные жуткие вопли).