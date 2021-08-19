FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
20
Печать

«Вызывайте экзорциста». В Петербурге женщина из разбитого «Мини Купера» показала полиции, на что способны её голосовые связки

Нетрезвая женщина-водитель устроила полиции истерику на Лесном проспекте

Паблик «Дорожный инспектор» показал 19 августа, с кем порой приходится иметь дело сотрудникам УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В сообществе опубликована запись с места ДТП, где женщина, разбившая свой «Мини Купер» двумя днями ранее на Лесном проспекте, разыграла целый спектакль перед правоохранителями.

Дорожный инспектор

«Запах алкоголя был такой, что даже на Рубинштейна воздух свежее и прозрачнее. На полу в авто валялась недопитая бутылка коньяка. В начале оформления пыталась давить на то, что "работает в военной организации и имеет погоны". Когда аргумент не сработал, началась "истерика"», — сообщается в паблике.

Инспекторы наблюдали представление, пока оформляли ДТП. В патрульный автомобиль женщина садиться не хотела, упираясь изо всех сил и крича, как банши (феи из ирландского фольклора, издающие пронзительные жуткие вопли).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

LiChaBaTa
Почему в психушку на принудиловку сразу не увозят таких? Что за либерализм идиотский со стороны государства? Риторический вопрос.
263784231
А сколько таких трезвыми ездят и за нормальных людей считаются...
266206839
Сразу вспомнил Семёна Слепакова и его песню - женщина в лексусе ... =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний