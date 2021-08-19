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Под Петербургом грузовой поезд сошел с рельсов, врезавшись в тупиковую призму

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 19 августа пишет 47news cо ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

По предварительным данным надзорного ведомства, машинист ехал на красный сигнал светофора и врезался в тупиковую призму (препятствие, которое останавливает дальнейшее движение поезда).

«Пострадавших нет, опрокидывания вагонов и утраты груза не произошло. Обстоятельства схода устанавливает Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Будет дана оценка действиям локомотивной бригады и состоянию дорожного полотна», — уточнили в прокуратуре.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Как-то не очень понятно, как взаимосвязан проезд на красный свет и въезд в тупик? Пои зелёном свете тупик с ограждением исчезли бы?
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