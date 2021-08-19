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Мыло вместо смартфонов. В Петербурге и Ленобласти задержали группу интернет-мошенников

В Петербурге и Ленобласти задержали интернет-мошенников

В Петербурге и Ленобласти полицейские задержали четверых подозреваемых в интернет-мошенничестве. Им вменяют более 20 эпизодов. Об этом 19 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанные вели криминальный бизнес в течение полутора лет. Для этого они при помощи сообщников из ближнего зарубежья создали не менее 25 интернет-магазинов, где предлагали купить смартфоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных.

Свои сайты они активно рекламировали и продвигали на первые позиции в поисковиках и соцсетях. Также за границей был арендован колл-центр, где сотрудники оформляли заказы по телефону.

Но на почте заказчиков ожидало разочарование: вместо дорогостоящей техники им присылали б/у телефоны, зарядки, куски мыла. Оформить претензию на месте было нельзя, так как в бандероли не было описи вложения.

Полицейские считают, что задержанные причастны к 23 эпизодам. Мошенники отправили в разные регионы России не менее 670 посылок на сумму более 6,5 млн рублей. В ходе обысков у предполагаемых преступников были обнаружены документы, почтовые квитанции, банковские карты, средства связи.

Правоохранители продолжают устанавливать всех возможных участников незаконного бизнеса.

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Комментарии (4)

Владислав Гольянов
Почему не называют конкретную страну из Ближнего Зарубежья?
Wert
Красавцы.
Аппаратчик мокрой классификации
Так их наградить надо! Телефон - разносчик ковида, а мыло - защита от одного!
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