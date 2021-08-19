Мыло вместо смартфонов. В Петербурге и Ленобласти задержали группу интернет-мошенников

В Петербурге и Ленобласти полицейские задержали четверых подозреваемых в интернет-мошенничестве. Им вменяют более 20 эпизодов. Об этом 19 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, задержанные вели криминальный бизнес в течение полутора лет. Для этого они при помощи сообщников из ближнего зарубежья создали не менее 25 интернет-магазинов, где предлагали купить смартфоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных.



Свои сайты они активно рекламировали и продвигали на первые позиции в поисковиках и соцсетях. Также за границей был арендован колл-центр, где сотрудники оформляли заказы по телефону.

