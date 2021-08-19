Речь идёт о двумерном сверхтвердом квантовом газе. До сих пор он наблюдался только в одном измерении. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature 18 августа.



Из повседневной жизни мы знакомы с тремя состояниями материи: твердым, жидким и газообразным. Но в квантовом мире всё сложнее: некоторые вещества бывают как твердыми, так и жидкими.

Существование сверхтвёрдых тел было предсказано больше 50 лет назад. Исследовательской группе под руководством Франчески Ферлайно из отдела экспериментальной физики Университета Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук в Инсбруке впервые удалось сформировать одновременно кристалл и сверхтекучую жидкость — это особенное состояние вещества, когда оно может течь без трения, поэтому теоретически, если вы перемешаете его в чашке, оно будет вращаться вечно.