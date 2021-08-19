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Интуиция 80-го уровня. Петербурженка рассказала, как дети не дали прохожему шагнуть под падающее дерево

На Варшавской улице дерево едва не упало на пешехода

Ветка дерева как будто беспричинно рухнула на аллею в Московском районе Петербурга. Под ней рисковал оказаться случайный прохожий, но вмешались дети.

О случившемся «Фонтанке» 19 августа сообщила читательница Юлия. Дерево заскрипело и развалилось на Варшавской улице, 34, часть упала на пешеходную дорожку между домом и детской площадкой.

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«Несколько ребят школьного возраста — на вид 3–6-й класс — гуляли на площадке, услышали скрип и успели остановить человека, который собирался пройти по тропинке, тем самым спасли ему жизнь, — рассказывает петербурженка, отмечая неравнодушие детей. — Имена, к сожалению, у них не спросила. Сказали, что перед падением ветки услышали звук, похожий на скрежет при вывозе мусора, и остановили мужчину».

Что стало причиной падения дерева, пока неясно. По словам читательницы, сильных порывов ветра днём на Варшавской не было, школьники заверили: на дереве не прыгали.

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