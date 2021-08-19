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Таможенники не пустили в Петербург почти 300 кг наркотиков

Сотрудники таможни совместно с УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли попытку ввоза 290 кг наркотиков. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Запрещенные вещества нашли в грузовике, который направлялся из Польши в Петербург. Согласно документам, он вез пластиковые крышки, но у авто были «скелеты в шкафу».

В ходе досмотра автомобиля на пункте пропуска «Ивангород» специалисты нашли тайник в топливном баке. Внутри лежали 34 брикета весом по 5 и 10 кг. В них находилось пластичное вещество коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотики. Всего обнаружено 290 кг вещества на сумму 230 млн рублей.

Пресс-служба СЗТУ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

В ведомстве также рассказали, что с начала 2021 года на территорию России транспортом пытались ввезти более 8,5 тонн наркотических, психотропных и других запрещенных веществ.

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Комментарии (2)

Xodok1
Тайник какой-то уж очень не тайниковый...как будто специально выпячен на обозрение...
adamwest96
Ха-ха, прилип водила
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