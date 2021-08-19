Сотрудники таможни совместно с УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти пресекли попытку ввоза 290 кг наркотиков. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.



Запрещенные вещества нашли в грузовике, который направлялся из Польши в Петербург. Согласно документам, он вез пластиковые крышки, но у авто были «скелеты в шкафу».



В ходе досмотра автомобиля на пункте пропуска «Ивангород» специалисты нашли тайник в топливном баке. Внутри лежали 34 брикета весом по 5 и 10 кг. В них находилось пластичное вещество коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотики. Всего обнаружено 290 кг вещества на сумму 230 млн рублей.

