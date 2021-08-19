Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на Шлиссельбургском проспекте, у пересечения с переулком Слепушкина, «паровозиком» столкнулись грузовой автомобиль, легковой и автобус развозки. Легковая оказалась зажатой посередине, а передняя ее часть по самое лобовое стекло вошла под грузовик.

О пострадавших в ДТП не сообщается. По словам участницы группы Светланы, в автобусе пассажиров не было.

Движение на перекрестке сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», переулок Слепушкина стоит к Шлиссельбургскому от Караваевской улицы, а на самом проспекте плотная пробка от Прибрежной улицы.