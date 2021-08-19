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Юный петербуржец, который не захотел быть «сопляком» и выстрелил обидчику в глаз, наказан условно. У него своя версия

Житель Купчино за выстрел из сигнальной ракетницы после спора о войне наказан условно

Выстрел в глаз из сигнальной ракетницы закончился для юного жителя Купчино условным сроком и долгом пострадавшему в 50 тысяч рублей. Он настаивает, что сам едва не стал жертвой нападения, при этом на стороне противника был явный перевес.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 августа, 19-летний петербуржец признан виновным в том, что сентябрьской ночью 2018 года он вступил в перепалку с мужчиной и на остановке в районе Бухарестской улицы, 61, выстрелил ему в голову из устройства «Сигнал охотника».

В 2018-м фигурант был одиннадцатиклассником, второй участник — 35-летний украинец с багажом из миграционных нарушений и неповиновения полиции. «Фонтанка» рассказывала, что взрослый втянул школьника в беседу, речь, вероятно, шла о Великой Отечественной войне, во мнениях стороны не сошлись. Выстрелу предшествовала фраза: «Сопляк, ты не уважаешь дедов, которые за тебя воевали».

Подсудимый виновным себя не признал. С его слов, два года назад едва не в последнем ночном трамвае он имел несчастье привлечь внимание двух пьяных. Те шумели, матерились и как будто на пустом месте стали кричать ему, что таких надо бить и «давай выйдем и поговорим». Угрожать продолжили на остановке, один якобы замахнулся бутылкой. Школьник оценил преимущество мужчины в росте и весе и воспользовался «Сигналом охотника». Заверяет, что в голову не целился.

«После выстрела за ним побежал второй мужчина, он распылил в его сторону перцовый баллончик и ушел домой», — дополняет показания подсудимого пресс-служба. Судим он ранее не был, родители уверяют, что сын — хороший.

Фрунзенский суд слушал дело с марта прошлого года, приговор вынесли накануне. Судья назначила фигуранту год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскала с него 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда мужчине, у которого была диагностирована контузия правого глазного яблока.

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Комментарии (9)

262260111
Правильно пацан все сделал, только как его вычислили?
266158300
два жлоба великовозрастных решили отметелить щенка, но самоутвердится не получилось, вот незадача
266081655
Петербуржец.... етить его.....
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