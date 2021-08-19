Василеостровский суд не стал рассматривать иски администрации о принудительном выкупе квартир на Репина. Чиновники чуть поспешили

Судя по списку гражданских дел, подлежащих рассмотрению 19 августа, всего администрация подала шесть аналогичных исков — «об изъятии имущества путем выкупа для государственных нужд». Об одном из них «Фонтанка» рассказывала накануне: Наталье Шепелевой чиновники предложили 20,6 млн рублей за ее квартиру в расселяемом доме, она с такой оценкой не согласилась. Судя по определению суда, администрация не соблюла трехмесячный срок, который должен разделять первичное предложение властей (проект соглашения об изъятии) и подачу иска: заявление было подано 14 июля, а следовало потерпеть до 21-го числа.

Наталья Шепелева рассказала, что другие собственники квартир узнали о проведении заседаний по их делам буквально накануне. По ее словам, они также сообщили о несоблюдении порядка досудебного урегулирования со стороны чиновников. Жильцы рассматривают возможность подачи коллективного иска для того, чтобы снять с дома статус аварийного и подлежащего расселению.



Напомним, дом, примыкающий со стороны ул. Репина к зданию Высшей школы журналистики СПбГУ, был признан аварийным в 2010 году, впоследствии этот вердикт подтвердили в 2012-м. В основании его лежит заключение ООО «Техпроект». По словам ответчиков, ознакомиться с этим документом им не удалось.

