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CNN: Россия готовится испытать ракету «летающий Чернобыль»

Спутниковые фото, сделанные компанией Capella Space, могут говорить о готовности России испытать ракету «Буревестник».

«Снимки дают «убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга», — сообщает 19 августа CNN со ссылкой на американских экспертов.

ЦРУ и Пентагон официально не стали комментировать снимки. При этом источник издания отметил, что американцы знают о возможной подготовке испытаний. Собеседник CNN указал, что ракета может добиться неограниченной дальности полета и уходить от американских радаров и систем ПВО.

Телеканал указывает, что некоторые эксперты называют новое российское оружие «летающим Чернобылем».

Это не первый раз, когда американские СМИ сообщают о якобы ведущейся подготовке испытаний ракеты. Так, в прошлом году CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил, что Россия готовится возобновить испытательные полеты «Буревестника».

«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении данного ракетного оружия сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Подробнее о крылатой ракете «Буревестник» и других российских ракетных комплексах читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (19)

266081655
Сюжет для фильма ужасов - ядерная ракета, вечно летающая над всеми странами и континентами, и никто не знает, когда и куда она упадёт....
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".....
KED
Архангельск еще не до конца от радиации отошел..решили еще один мертвый кусок земли создать, попутно отравив все живое ядерным прямоточным выхлопом
dragvs
Главное чтобы на Воронеж не упала.
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