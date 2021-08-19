CNN: Россия готовится испытать ракету «летающий Чернобыль»

Спутниковые фото, сделанные компанией Capella Space, могут говорить о готовности России испытать ракету «Буревестник».



«Снимки дают «убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга», — сообщает 19 августа CNN со ссылкой на американских экспертов.

ЦРУ и Пентагон официально не стали комментировать снимки. При этом источник издания отметил, что американцы знают о возможной подготовке испытаний. Собеседник CNN указал, что ракета может добиться неограниченной дальности полета и уходить от американских радаров и систем ПВО.