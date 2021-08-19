CNN: Россия готовится испытать ракету «летающий Чернобыль»

Спутниковые фото, сделанные компанией Capella Space, могут говорить о готовности России испытать ракету «Буревестник».
«Снимки дают «убедительные доказательства того, что Россия готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой» на стартовой площадке, расположенной недалеко от Полярного круга», — сообщает 19 августа CNN со ссылкой на американских экспертов.
ЦРУ и Пентагон официально не стали комментировать снимки. При этом источник издания отметил, что американцы знают о возможной подготовке испытаний. Собеседник CNN указал, что ракета может добиться неограниченной дальности полета и уходить от американских радаров и систем ПВО.
Телеканал указывает, что некоторые эксперты называют новое российское оружие «летающим Чернобылем».
Это не первый раз, когда американские СМИ сообщают о якобы ведущейся подготовке испытаний ракеты. Так, в прошлом году CNN со ссылкой на спутниковые снимки заявил, что Россия готовится возобновить испытательные полеты «Буревестника».
«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о появлении данного ракетного оружия сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
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