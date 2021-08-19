Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, 19 августа в одном из дворов на Московском проспекте ветром сдуло мусорный бак на колесиках. Он приехал в припаркованный автомобиль и оставил внушительную вмятину у него на боку, поцарапал дверь и повредил крыло.

«Бак стоял без стопора и скатился через дорогу», — добавляет он. По словам участника группы Стаса, ночью «ветер был неслабый». Бак, вероятно, был полный, поэтому удар оказался таким сильным.

«Кто сталкивался с подобным? Полиция сказала, что все бесполезно», — вопрошает Александр. В комментариях автомобилисту тут же пояснили, что подобный ущерб покрывает каско, либо нужно судиться с жилищниками.