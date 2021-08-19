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Мусорный бак на Московском проспекте отомстил за все парковки у контейнеров

Ветер устроил неприятный сюрприз автомобилисту в Петербурге. Теперь он гадает, как отбить ущерб от лихого мусорного бака.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр, 19 августа в одном из дворов на Московском проспекте ветром сдуло мусорный бак на колесиках. Он приехал в припаркованный автомобиль и оставил внушительную вмятину у него на боку, поцарапал дверь и повредил крыло.

«Бак стоял без стопора и скатился через дорогу», — добавляет он. По словам участника группы Стаса, ночью «ветер был неслабый». Бак, вероятно, был полный, поэтому удар оказался таким сильным.

«Кто сталкивался с подобным? Полиция сказала, что все бесполезно», — вопрошает Александр. В комментариях автомобилисту тут же пояснили, что подобный ущерб покрывает каско, либо нужно судиться с жилищниками.

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Комментарии (2)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда.. приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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