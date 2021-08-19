FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Отпуск, душ, гимнастика: врач из Петербурга рассказала, как пережить последствия COVID-19

В Петербурге придумали, как улучшить настроение после коронавируса

Большая часть переболевших COVID-19 еще долгое время после болезни ощущает слабость в организме, одышку, кашель и ухудшение настроения. Справиться с этим поможет комплекс упражнений для восстановления, специально разработанный врачом-физиотерапевтов Мариинской больницы Екатериной Кожиной, сообщили в медучреждении на своей странице во «ВКонтакте» 19 августа.

Кожина рекомендует начать с дыхательной гимнастики. Сжать кулаки, попеременно сгибать и разгибать ноги, поднимать руки. Еще советует делать круговые движения в плечевых суставах, упражнение «Ножницы» руками и так далее. Подробный порядок действий для такой гимнастики смотрите в посте медучреждения.

Отдельно уточняется, что упражнения нужно выполнять в спокойном темпе, не торопясь и внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Если есть желание повторить упражнение несколько раз — повторяйте. Главное — не переусердствовать.

«Для восстановления организма после коронавируса также очень важен полноценный сон. Если есть возможность взять после болезни хотя бы небольшой отпуск — берите. Также важна нормализация эмоционального фона, сбалансированное питание. Хорошее средство: контрастный душ. И не забываем регулярно проветривать помещение. Нужно быть больше на свежем воздухе, полезна ходьба», — отметили в Мариинской больнице.

Если больной до болезни занимался спортом, то к привычным нагрузкам нужно переходить постепенно, не стараясь сразу же повторять собственные рекорды. Из активных упражнений рекомендуется подъем по лестнице хотя бы с первого на второй этаж. А если рядом есть водоем и позволяет погода — можно плавать. То же относится к работе на дачном участке: нагрузки добавляются постепенно, прислушиваясь к самочувствию и с обязательным контролем артериального давления и пульса.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266206839
свалить из этой страны - лучший способ поднять себе настроение... кругом необъятный мир, который намного интереснее клещей, болот, и алкашей...
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда.. приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний