Отпуск, душ, гимнастика: врач из Петербурга рассказала, как пережить последствия COVID-19

Кожина рекомендует начать с дыхательной гимнастики. Сжать кулаки, попеременно сгибать и разгибать ноги, поднимать руки. Еще советует делать круговые движения в плечевых суставах, упражнение «Ножницы» руками и так далее. Подробный порядок действий для такой гимнастики смотрите в посте медучреждения.

Большая часть переболевших COVID-19 еще долгое время после болезни ощущает слабость в организме, одышку, кашель и ухудшение настроения. Справиться с этим поможет комплекс упражнений для восстановления, специально разработанный врачом-физиотерапевтов Мариинской больницы Екатериной Кожиной, сообщили в медучреждении на своей странице во «ВКонтакте» 19 августа.

Отдельно уточняется, что упражнения нужно выполнять в спокойном темпе, не торопясь и внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Если есть желание повторить упражнение несколько раз — повторяйте. Главное — не переусердствовать.

«Для восстановления организма после коронавируса также очень важен полноценный сон. Если есть возможность взять после болезни хотя бы небольшой отпуск — берите. Также важна нормализация эмоционального фона, сбалансированное питание. Хорошее средство: контрастный душ. И не забываем регулярно проветривать помещение. Нужно быть больше на свежем воздухе, полезна ходьба», — отметили в Мариинской больнице.

Если больной до болезни занимался спортом, то к привычным нагрузкам нужно переходить постепенно, не стараясь сразу же повторять собственные рекорды. Из активных упражнений рекомендуется подъем по лестнице хотя бы с первого на второй этаж. А если рядом есть водоем и позволяет погода — можно плавать. То же относится к работе на дачном участке: нагрузки добавляются постепенно, прислушиваясь к самочувствию и с обязательным контролем артериального давления и пульса.