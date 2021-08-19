Самым высокооплачиваемым актером в мире стал Дэниел Крейг. ДиКаприо не вошел и в тройку

Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером с гонораром в 100 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщается в рейтинге журнала The Variety.



Британец смог заработать больше других коллег по цеху во время работы над сиквелом фильма «Достать ножи» для Netflix. Американец Дуэйн Джонсон занял вторую строчку с 50 миллионами долларов. Тройку замыкает Уилл Смит, который получил на 10 миллионов меньше. Леонардо ДиКаприо оказался лишь пятым. Он заработал 30 миллионов за картину «Не смотри вверх».