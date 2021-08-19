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Самым высокооплачиваемым актером в мире стал Дэниел Крейг. ДиКаприо не вошел и в тройку

Дэниел Крейг заработал больше всех среди актёров

Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером с гонораром в 100 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщается в рейтинге журнала The Variety.

Британец смог заработать больше других коллег по цеху во время работы над сиквелом фильма «Достать ножи» для Netflix. Американец Дуэйн Джонсон занял вторую строчку с 50 миллионами долларов. Тройку замыкает Уилл Смит, который получил на 10 миллионов меньше. Леонардо ДиКаприо оказался лишь пятым. Он заработал 30 миллионов за картину «Не смотри вверх».

Лучший результат среди женщин показала Дженнифер Лоуренс, которая в «общем зачете» стала лишь седьмой. Она снимается в одном фильме с ДиКаприо.

В прошлом году самым высокооплачиваемым актером был Дуэйн Джонсон.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства... И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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