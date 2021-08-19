Самым высокооплачиваемым актером в мире стал Дэниел Крейг. ДиКаприо не вошел и в тройку

Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером с гонораром в 100 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщается в рейтинге журнала The Variety.
Британец смог заработать больше других коллег по цеху во время работы над сиквелом фильма «Достать ножи» для Netflix. Американец Дуэйн Джонсон занял вторую строчку с 50 миллионами долларов. Тройку замыкает Уилл Смит, который получил на 10 миллионов меньше. Леонардо ДиКаприо оказался лишь пятым. Он заработал 30 миллионов за картину «Не смотри вверх».
Лучший результат среди женщин показала Дженнифер Лоуренс, которая в «общем зачете» стала лишь седьмой. Она снимается в одном фильме с ДиКаприо.
В прошлом году самым высокооплачиваемым актером был Дуэйн Джонсон.