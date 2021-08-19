FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
13
Печать

В центре Петербурга буянил полураздетый гусар с шашкой. Крики прекратились, когда выключилась камера

На Английской набережной пешеходов пугал полураздетый гусар, размахивавший шашкой

Вирусным стало видео, появившееся в Сети днем 19 августа и уже окрещенное пользователями «Типичным Петербургом».

На нем мужчина в гусарской форме, с расстегнутым мундиром, размахивает шашкой перед проходящими людьми с криками: «Русские! Я вас всем покажу! Смирное стало!»

Instagram.com/klaranabaze

Нельзя сказать, что пешеходы сильно пугаются буяна, просто обходят его.

Как выяснила «Фонтанка», видео было снято во вторник, 17 августа, около пяти дня у Англиканской церкви на Английской набережной. Незадолго до событий, снятых на видео, мимо проходил корреспондент «Фонтанки». Он увидел полураздетого гусара, который спокойно стоял рядом с мужчиной с камерой. После съемок пара удалилась.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

266206839
в начале омноном в госгвардию, теперь армию в гусаров....
SERGEY111
Джузеппе в поисках Буратино добрался уже до Питера , но как обычно пересидел в харчевне .
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую.. помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний