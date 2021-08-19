Вирусным стало видео, появившееся в Сети днем 19 августа и уже окрещенное пользователями «Типичным Петербургом».
На нем мужчина в гусарской форме, с расстегнутым мундиром, размахивает шашкой перед проходящими людьми с криками: «Русские! Я вас всем покажу! Смирное стало!»
Instagram.com/klaranabaze
Нельзя сказать, что пешеходы сильно пугаются буяна, просто обходят его.
Как выяснила «Фонтанка», видео было снято во вторник, 17 августа, около пяти дня у Англиканской церкви на Английской набережной. Незадолго до событий, снятых на видео, мимо проходил корреспондент «Фонтанки». Он увидел полураздетого гусара, который спокойно стоял рядом с мужчиной с камерой. После съемок пара удалилась.