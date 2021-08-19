В портовом Высоцке горожане заметили необычное огородное пугало, предназначенное, похоже, не только для ворон, но и для непрошеных гостей. Больше всего оно напоминает парящего дементора — существо из вселенной «Гарри Поттера», забирающее у людей хорошие эмоции.
краеведческий телеграм-канал про Петербург и Ленобласть Ольги Галкиной
О жуткой достопримечательности рассказывают 19 августа в 47news со ссылкой на краеведческий Telegram-канал Юлии Галкиной. Самодельное чудище зловеще покачивается на ветру, держась за велосипедный руль. Как полагается страшному незнакомцу, оно одето в черный плащ с капюшоном, а лицо скрывается за «маской смерти».
Автор канала про «хтонь Петербурга и Ленобласти» хотела пообщаться с хозяином, но никто не вышел, только лаяли собаки.