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Дементор завелся в огороде у жителя Ленобласти и пугает не только птиц, но и людей

Житель Выборгского района установил на участке зловещее пугало

В портовом Высоцке горожане заметили необычное огородное пугало, предназначенное, похоже, не только для ворон, но и для непрошеных гостей. Больше всего оно напоминает парящего дементора — существо из вселенной «Гарри Поттера», забирающее у людей хорошие эмоции.

краеведческий телеграм-канал про Петербург и Ленобласть Ольги Галкиной

О жуткой достопримечательности рассказывают 19 августа в 47news со ссылкой на краеведческий Telegram-канал Юлии Галкиной. Самодельное чудище зловеще покачивается на ветру, держась за велосипедный руль. Как полагается страшному незнакомцу, оно одето в черный плащ с капюшоном, а лицо скрывается за «маской смерти».

Автор канала про «хтонь Петербурга и Ленобласти» хотела пообщаться с хозяином, но никто не вышел, только лаяли собаки.

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Комментарии (12)

anika
В Белоострове на каком-то участке прям целая смерть с косой стоит. Тоже прикольно выглядит ))
Владислав М
Оригинально.
daisychain
Видел такое на али. Продается за какие-то копейки готовое.
Так что скоро - во всех огородах России.
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