Коронавирус притормозил с распространением в России

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с конца июля. В десяти самых болеющих регионах страны, включая Петербург и Москву, показатель не выше единицы.



Как посчитали в ТАСС 19 августа, в Петербурге коэффициент распространения на уровне 0,81, а в Москве — 0,79. В Воронежской, Иркутской и Свердловской областях — 0,99, в Подмосковье — 0,97. А в целом по России коэффициент составляет 0,95.



Коэффициент распространения COVID-19 считается как количество зарегистрированных больных за последние четыре дня, которое делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им четыре дня. По правилам Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер.

