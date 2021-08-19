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Коронавирус притормозил с распространением в России

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума с конца июля. В десяти самых болеющих регионах страны, включая Петербург и Москву, показатель не выше единицы.

Как посчитали в ТАСС 19 августа, в Петербурге коэффициент распространения на уровне 0,81, а в Москве — 0,79. В Воронежской, Иркутской и Свердловской областях — 0,99, в Подмосковье — 0,97. А в целом по России коэффициент составляет 0,95.

Коэффициент распространения COVID-19 считается как количество зарегистрированных больных за последние четыре дня, которое делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им четыре дня. По правилам Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер.

За последние сутки в России выявили 21 058 новых случаев COVID-19. Из них 1 563 — в Петербурге.

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Комментарии (5)

nuga
Он всегда тормозит перед голосованием.Прошлым летом все резко выздоровели перед обнулением Конституции.
266081655
Уж очень вовремя он притормозил - как раз к выборам! Вспомнилась сказака для детей: "Джельсомино - Страна Лжецов".....
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести/ лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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