На Невском вывесят десятки флагов — к важному празднику

Плакаты и флаги появятся в центре Петербурга к 22 августа, когда отмечается День Государственного флага России.
Как сообщает 19 августа пресс-служба городской администрации, готовятся в общей сложности 190 элементов праздничного оформления. 160 флагов России размером 1,2 на 2,4 метра вывесят на фонарях на Невском проспекте. По 10 флаговых композиций на перевозных флагштоках украсят три площади: Сенатскую, Восстания и Пролетарской Диктатуры. Монтаж начали сегодня, снимут украшения 23 августа.
Кроме того, петербуржцев и гостей города поздравляют с праздником в метро: на эскалаторах звучат аудиоролики. На 11 электронных уличных дисплеях транслируются видеоролики.