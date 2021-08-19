Спрос удвоит состав «Ласточки» между Москвой и Петербургом в сентябре

РЖД в сентябре запустит между Москвой и Петербургом удлинённую «Ласточку». В связи с повышенным спросом по пятницам и воскресеньям состав поезда будет сдвоен.

Как сообщает 19 августа пресс-служба ОАО «РЖД», первая «Ласточка» длиной в 10 вагонов отправится из Москвы в Петербург 3 сентября, а обратно — 5 сентября. Сдвоенные составы будут ходить из столицы до 24 сентября, а из Петербурга — до 26 сентября.