Цена Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов

Цена североморской нефти марки Brent на торгах в четверг впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов за баррель. Она постепенно падает с начала августа после июльских 75 долларов. Аналитики связывают это с распространением коронавируса и решением ФРС США.
В 12:15 по московскому времени цена октябрьского фьючерса на поставку Brent упала на 3,3%, до 65,92 долларов за баррель. Позже она снова преодолела отметку в 66 долларов. По данным на 12:53, нефть торгуется по 66,08 доллара, цена падает на 3,15% к открытию торгов.
Этим же утром цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 67 долларов за баррель. Эксперты Reuters связали это с беспокойством инвесторов из-за распространения «дельта»-штамма коронавируса в мире и роста смертности от COVID-19.
Издание Bloomberg добавляет, что Федеральная резервная система США планирует в течение ближайших месяцев сократить объем закупаемых активов, что негативно скажется на сырьевом рынке. Чтобы поддержать его, ФРС ежемесячно покупала активы на 120 млрд долларов.