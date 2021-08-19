Цена Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов

Цена североморской нефти марки Brent на торгах в четверг впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов за баррель. Она постепенно падает с начала августа после июльских 75 долларов. Аналитики связывают это с распространением коронавируса и решением ФРС США.



В 12:15 по московскому времени цена октябрьского фьючерса на поставку Brent упала на 3,3%, до 65,92 долларов за баррель. Позже она снова преодолела отметку в 66 долларов. По данным на 12:53, нефть торгуется по 66,08 доллара, цена падает на 3,15% к открытию торгов.

