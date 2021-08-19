FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Цена Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов

Цена североморской нефти марки Brent на торгах в четверг впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов за баррель. Она постепенно падает с начала августа после июльских 75 долларов. Аналитики связывают это с распространением коронавируса и решением ФРС США.

В 12:15 по московскому времени цена октябрьского фьючерса на поставку Brent упала на 3,3%, до 65,92 долларов за баррель. Позже она снова преодолела отметку в 66 долларов. По данным на 12:53, нефть торгуется по 66,08 доллара, цена падает на 3,15% к открытию торгов.

Этим же утром цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 67 долларов за баррель. Эксперты Reuters связали это с беспокойством инвесторов из-за распространения «дельта»-штамма коронавируса в мире и роста смертности от COVID-19.

Издание Bloomberg добавляет, что Федеральная резервная система США планирует в течение ближайших месяцев сократить объем закупаемых активов, что негативно скажется на сырьевом рынке. Чтобы поддержать его, ФРС ежемесячно покупала активы на 120 млрд долларов.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Skazochny
нам то что? наш бензин привязан к жадности кремлевской ОПГ
Serg_I
На фоне дешевеющей нефти поползли вверх цены на бензин...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний