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Центр Петербурга перекроют ради сериала для Netflix

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Съемки сериальной адаптации «Анны Карениной» на несколько дней изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Помимо перекрытия проезда на нескольких улицах запретят парковаться.

Как сообщает 19 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок сериала «Анна К.» с 20:00 23 августа до 6:00 24 августа будет закрыто движение транспорта по четной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до дома 100 и нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 89 до дома 107.

С 22:00 24 августа до 6:00 25 августа на улице Некрасова от улицы Восстания до улицы Маяковского движение будут приостанавливать, но не более, чем на 10 минут в течение часа.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Также запретят парковаться:

  • с 17:00 22 августа до 20:00 23 августа — на четной стороне набережной канала Грибоедова от Большой Подьяческой улицы до дома 100 и нечетной стороне от дома 89 до дома 107;
  • с 17:00 23 августа до 22:00 24 августа — на улице Некрасова от улицы Восстания до улицы Маяковского;
  • с 17:00 23 августа до 6:00 25 августа — на улице Восстания от Баскова переулка до Ковенского переулка.

«Анна К.» станет первым оригинальным российским сериалом для стриминговой платформы Netflix. Действия будут разворачиваться в современных реалиях. Главную роль сыграет Светлана Ходченкова.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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