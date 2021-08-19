Петербург ищет стартапы. С 9 сентября по 8 октября в Петербурге пройдет фестиваль White Night Startup

9 сентября в Петербурге стартует фестиваль позитивного предпринимательства, технологий и стартапов White Night Startup. Начинающий бизнес сможет представить на суд профессионалов свои идеи и встретиться с потенциальными инвесторами, а участники рынка обсудят изменения в постковидном мире и попытаются ответить на вопрос «Человек для технологий или технологии для человека?». Также в программе стендап «Весёлые факапы», в рамках которого предприниматели поделятся историями своих провалов и неудач в бизнесе.

White Night Startup проводится в Петербурге в пятый раз. Организаторами фестиваля выступают Startup Family и Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга. В 2021 году White Night Startup опробует новый гибридный формат — серию из 22 мероприятий до 70 участников, которые проходят офлайн и онлайн.



Цель фестиваля — предоставить пространство для диалога крупного и малого бизнеса, представителей власти, экспертов, молодых специалистов, учащихся, инвесторов и обычных людей, интересующихся передовыми технологиями и предпринимательством. «Сам по себе White Night Startup — это метафора стартапа. Мы появились из идеи, вложили в этот проект свою энергию и ресурсы и каждый раз проявляем знаменитую предпринимательскую гибкость и смекалку для того, чтобы фестиваль состоялся. Особенно последние два года», — прокомментировал «Фонтанке» основатель проекта Александр Ружинский.



В этом году программа фестиваля разбита на пять потоков: экология, здоровье, образование, карьера, стартапы. Вход на мероприятие свободный. Участникам и зрителям нужно предварительно пройти бесплатную регистрацию на сайте проекта. Расписание мероприятий, список спикеров дополняется.

