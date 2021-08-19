Госпитализация в Петербурге с COVID-19 перевалила за 270 человек в сутки и продолжает расти

В опубликованном 19 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» говорится, что за минувшие сутки в коронавирусные стационары поступили 276 пациентов. 18 августа сообщалось о 256 поступивших за сутки больных. 17 августа — о 178 госпитализированных, 16 августа — о 145.



Ровно неделю назад, 12 августа, говорилось о 305 госпитализациях за сутки, а две недели назад, 5 августа, — о 285.



Из развернутых 6 643 коек заняты 4 535. В реанимации 429 пациентов. На ИВЛ — 192. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 26 869 горожан.

