FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Госпитализация в Петербурге с COVID-19 перевалила за 270 человек в сутки и продолжает расти

Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге продолжает расти и уже выше отметки в 270 человек в сутки, следует из отчетов Смольного.

В опубликованном 19 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» говорится, что за минувшие сутки в коронавирусные стационары поступили 276 пациентов. 18 августа сообщалось о 256 поступивших за сутки больных. 17 августа — о 178 госпитализированных, 16 августа — о 145.

Ровно неделю назад, 12 августа, говорилось о 305 госпитализациях за сутки, а две недели назад, 5 августа, — о 285.

Из развернутых 6 643 коек заняты 4 535. В реанимации 429 пациентов. На ИВЛ — 192. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 26 869 горожан.

Первично привито от коронавируса за минувшие сутки 6 743 человека. Закончили цикл вакцинации за 24 часа — 18 226. Всего с начала кампании в Петербурге хотя бы один компонент получили 1,42 млн жителей, а целиком завершили цикл 1,28 млн. В запасе еще 235 тысяч доз.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

michailPotapov
Без Вакцинации распространить заразу не удастся ( С) Д.А.Медведев
Swebaka
народ возвращается с курортов родины...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний