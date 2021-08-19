Поликлиники закупают новые аппараты УЗИ и флюорографы для углубленного обследования перенесших ковид

По федеральной программе модернизации первичного звена на 2021–2025 годы на капитальный ремонт и оснащение районных детских и взрослых поликлиник, офисов врачей общей практики город получит более 21 млрд рублей. Их этих средств в этом году город расходует на «первичку» почти 3,7 млрд рублей, рассказала 19 августа начальник отдела организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.



На 1,263 млрд рублей в 2021 году запланирован капитальный ремонт в 78 поликлиниках Петербурга. Причем, в отличие от предыдущих лет, когда амбулаторные учреждения могли только приводить в порядок кабинеты врачей в соответствии с требованиями СанПиН и красить коридоры, теперь будут реконструироваться и инженерные коммуникации, клиники приспосабливают так, чтобы они стали доступными для маломобильных пациентов, в том числе колясочников.

