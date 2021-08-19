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Поликлиники закупают новые аппараты УЗИ и флюорографы для углубленного обследования перенесших ковид

По федеральной программе модернизации первичного звена на 2021–2025 годы на капитальный ремонт и оснащение районных детских и взрослых поликлиник, офисов врачей общей практики город получит более 21 млрд рублей. Их этих средств в этом году город расходует на «первичку» почти 3,7 млрд рублей, рассказала 19 августа начальник отдела организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

На 1,263 млрд рублей в 2021 году запланирован капитальный ремонт в 78 поликлиниках Петербурга. Причем, в отличие от предыдущих лет, когда амбулаторные учреждения могли только приводить в порядок кабинеты врачей в соответствии с требованиями СанПиН и красить коридоры, теперь будут реконструироваться и инженерные коммуникации, клиники приспосабливают так, чтобы они стали доступными для маломобильных пациентов, в том числе колясочников.

На 2,559 млрд рублей закуплено или еще закупается оборудование. Сначала планировалось приобрести 1 049 аппаратов разного назначения, после пересмотра — 1 235, часть этого оборудования уже поставлена и работает. Задача — обеспечить все без исключения поликлиники возможностями для быстрой диагностики, в том числе флюорографами, рентгенографами, аппаратами УЗИ: и те, в которых такого оборудования не было до сих пор, и те, что получали его по программе модернизации 2011–2012 годов, — оно уже устарело.

«Износ нашего рентгеноборудования составляет 99 %, оно уже вышло из строя. Но уже в сентябре будет установлено новое — это две цифровые рентгенустановки и маммограф», — рассказал главный врач Городской поликлиники № 88 Станислав Понкратов.

Как сообщила Лариса Соловьева, аппараты УЗИ закупаются с сердечно-сосудистой программой — для углубленной диспансеризации.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
Это специальные флюорографы, для удобства попила бюджета. Если посмотреть как организован конкурс на поставки оборудования и медикаментов для мед учреждений, то можно очень удивиться. Но контроля за этим вообще нет.
O-o!
Флюорографы? серьезно? в 21 веке?
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