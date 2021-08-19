Угон машины у петербурженки закончился для мужчины в больнице

Молодой человек похитил автомобиль у жительницы Петербурга и попал на нем в серьезное ДТП, после которого ему понадобилась помощь медиков. Похожая история случилась в Ленобласти, но подозреваемого там задержали на месте аварии.



Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 18 августа в полицию Красносельского района обратилась 27-летняя петербурженка, работающая мастером в салоне красоты. Женщина попросила привлечь к ответственности 24-летнего уроженца Узбекистана, который около двух часов ночи среды похитил новый Hyundai Solaris стоимостью 1 270 000 рублей и вскоре попал на нем в ДТП у дома 5 по Петергофскому шоссе. После аварии парня госпитализировали.