Угон машины у петербурженки закончился для мужчины в больнице

Молодой человек похитил автомобиль у жительницы Петербурга и попал на нем в серьезное ДТП, после которого ему понадобилась помощь медиков. Похожая история случилась в Ленобласти, но подозреваемого там задержали на месте аварии.
Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 18 августа в полицию Красносельского района обратилась 27-летняя петербурженка, работающая мастером в салоне красоты. Женщина попросила привлечь к ответственности 24-летнего уроженца Узбекистана, который около двух часов ночи среды похитил новый Hyundai Solaris стоимостью
В Ломоносовском районе Ленобласти ночью 18 августа в полицию обратился 53-летний житель Оренбурга. Он сообщил, что около девяти часов вечера 17 августа малознакомый по имени Дмитрий, воспользовавшись его отсутствием, похитил стоявший у дома 5 в деревне Ольгино автомобиль ВАЗ-2114. Машина 2007 года выпуска принадлежит 33-летнему жителю Оренбургской области. Ущерб устанавливается.
В 18:40 среды, работая по горячим следам, полицейские обнаружили похищенную «Ладу» в кювете. Рядом находился 27-летний житель Усть-Луги. Его задержали и доставили в полицию, а позже мужчина написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.