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Угон машины у петербурженки закончился для мужчины в больнице

Молодой человек похитил автомобиль у жительницы Петербурга и попал на нем в серьезное ДТП, после которого ему понадобилась помощь медиков. Похожая история случилась в Ленобласти, но подозреваемого там задержали на месте аварии.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 18 августа в полицию Красносельского района обратилась 27-летняя петербурженка, работающая мастером в салоне красоты. Женщина попросила привлечь к ответственности 24-летнего уроженца Узбекистана, который около двух часов ночи среды похитил новый Hyundai Solaris стоимостью 1 270 000 рублей и вскоре попал на нем в ДТП у дома 5 по Петергофскому шоссе. После аварии парня госпитализировали.

В Ломоносовском районе Ленобласти ночью 18 августа в полицию обратился 53-летний житель Оренбурга. Он сообщил, что около девяти часов вечера 17 августа малознакомый по имени Дмитрий, воспользовавшись его отсутствием, похитил стоявший у дома 5 в деревне Ольгино автомобиль ВАЗ-2114. Машина 2007 года выпуска принадлежит 33-летнему жителю Оренбургской области. Ущерб устанавливается.

В 18:40 среды, работая по горячим следам, полицейские обнаружили похищенную «Ладу» в кювете. Рядом находился 27-летний житель Усть-Луги. Его задержали и доставили в полицию, а позже мужчина написал явку с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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