FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Медики обратили внимание на подъем заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет

Медики в Свердловской области обращают внимание на подъем заболеваемости COVID-19 среди детей до трех лет. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков 19 августа.

«Мы наблюдаем некий подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он непринципиальный, но имеет место быть. Связано это с семейными очагами. Прежде этот возраст был более устойчив к коронавирусу», — цитирует Крекова «Интерфакс».

При этом он добавил, что по большей части болезнь у детей и молодежи протекает в легкой форме. «Хотя отмечено несколько серьезных случаев, ковид сегодня помолодел», — подчеркнул замгубернатора.

По его словам, среди привитых в регионе не зафиксировано ни одного случая тяжелого течения болезни с подключением к ИВЛ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний