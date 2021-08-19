Медики обратили внимание на подъем заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет

Медики в Свердловской области обращают внимание на подъем заболеваемости COVID-19 среди детей до трех лет. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков 19 августа.



«Мы наблюдаем некий подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он непринципиальный, но имеет место быть. Связано это с семейными очагами. Прежде этот возраст был более устойчив к коронавирусу», — цитирует Крекова «Интерфакс».



При этом он добавил, что по большей части болезнь у детей и молодежи протекает в легкой форме. «Хотя отмечено несколько серьезных случаев, ковид сегодня помолодел», — подчеркнул замгубернатора.

