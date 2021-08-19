Россия увеличила экспорт мороженого до 14 тыс. тонн. Больше всех его любят в США

Россия значительно увеличила объемы отправки мороженого в другие страны. Об этом 19 августа сообщается на сайте Россельхознадзора.



С начала 2021 года было продано 14 тысяч тонн, а за аналогичный период прошлого года — 5,8 тысячи. Экспорт вырос в 2,4 раза.



В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» рассказали, что больше всего российское лакомство закупают США (4,7 тыс. тонн с начала года), Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Украина (1,1 тыс. тонн). Далее идут Монголия, Китай, Абхазия, Азербайджан, Кот Д'Ивуар и Белоруссия.

