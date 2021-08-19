FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
13
Печать

Россия увеличила экспорт мороженого до 14 тыс. тонн. Больше всех его любят в США

РФ нарастила объемы продажи мороженого за границу в 2,4 раза

Россия значительно увеличила объемы отправки мороженого в другие страны. Об этом 19 августа сообщается на сайте Россельхознадзора.

С начала 2021 года было продано 14 тысяч тонн, а за аналогичный период прошлого года — 5,8 тысячи. Экспорт вырос в 2,4 раза.

В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» рассказали, что больше всего российское лакомство закупают США (4,7 тыс. тонн с начала года), Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Украина (1,1 тыс. тонн). Далее идут Монголия, Китай, Абхазия, Азербайджан, Кот Д'Ивуар и Белоруссия.

Всего с начала 2021 года на экспорт из России было отправлено 122,5 тысячи тонн молока и молочной продукции, что на 59 % больше, чем за аналогичный период 2020-го (77 тысяч).

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Яхта
Коровка из кореновки очень вкусное мороженое, с нашими земельными возможностями весь мир можно при желании завалить хорошей сельхоз продукцией и их производными.
DMaster
Украина еще покупает наше мороженое?
Local
Мороженое хорошее,а мороженщицы ещё лучше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний