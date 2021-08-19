Из квартиры на Малой Охте вынесли десяток кустов, которые должны были стать наркотиками. Задержан баскетболист-любитель

Новое хобби подвело жителя Красногвардейского района Петербурга под статью о покушении на сбыт наркотиков. Запрещённые плоды его трудов отправили на экспертизу, ботаника — в изолятор.



Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) навестили 44-летнего петербуржца, зарегистрированного вместе с матерью на улице Громова, два дня назад. В квартире нашли следы увлечения ботаникой.



В двушке насчитали десять горшков с растениями, позже эксперты подтвердят: запрещёнными. Помимо этого, нашёлся и урожай в виде 164 граммов наркотика и 1,7 килограмма частей наркосодержащих растений. В списке изъятого электронные весы, Samsung Galaxy, Iphone XR и прозрачная ёмкость. Полицейские полагают, что дурман-траву выращивали не только для души.

