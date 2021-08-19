Мужчине с ножом в груди повезло: из дома на Космонавтов он попал прямо в руки росгвардейцев

Помощь пострадавшему подоспела очень быстро: по случайному стечению обстоятельств, рядом оказались военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Они оказали доврачебную помощь гражданину с ножевым ранением и «силовую поддержку» в процессе задержания нападавшего.
Как сообщает 19 августа пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, вчера около 17:30 на проспекте Космонавтов росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, услышали доносящийся из окна призыв о помощи. Они бросились к дому, и в этот момент из парадной выбежал «гражданин с видимыми ножевыми ранениями в правой части груди». Росгвардейцы тут же перевязали его и параллельно вызвали подкрепление. Через несколько минут из той же парадной вышли очевидцы — они задержали нападавшего, вывели на улицу и попросили росгвардейцев охранять его до прибытия полиции.
«Фонтанке» стали известны некоторые подробности инцидента. На Космонавтов, 19/4, похоже, не задались алкогольные посиделки. Раненый — 43-летний житель Кубани. Он снимает квартиру и сдаёт её под наём 47-летнему мужчине из Удмуртии. По предварительным данным, минувшим вечером тот перепил, разругался с арендодателем и ударил его ножом в живот. Пострадавший был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжёлом состоянии, находится в реанимации. Он, предположительно, тоже не был в тот вечер трезвенником. Пьяного жильца забрали трезветь в отдел, оформили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.