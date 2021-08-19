В парке у Лесотехнической академии ищут мужчину в голубой маске. Он средь бела дня пытался потрогать проходивших мимо женщин

Патрульные наряды Выборгского района ориентированы на поиск мужчины, на поведение которого пожаловалась петербурженка.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, накануне около пяти часов вечера в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что шла по парку у Лесотехнической академии от Лесного проспекта в сторону улицы Карбышева. На одной из дорожек к ней присоединился мужчина в голубой маске и длинными черными волосами. Он стал приставать к женщине и трогал её руками. Петербурженка испугалась и убежала, а после позвонила в полицию.

