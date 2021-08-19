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В парке у Лесотехнической академии ищут мужчину в голубой маске. Он средь бела дня пытался потрогать проходивших мимо женщин

В парке на Лесном проспекте ищут мужчину с шаловливыми руками

Патрульные наряды Выборгского района ориентированы на поиск мужчины, на поведение которого пожаловалась петербурженка.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, накануне около пяти часов вечера в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что шла по парку у Лесотехнической академии от Лесного проспекта в сторону улицы Карбышева. На одной из дорожек к ней присоединился мужчина в голубой маске и длинными черными волосами. Он стал приставать к женщине и трогал её руками. Петербурженка испугалась и убежала, а после позвонила в полицию.

Наряд незамедлительно выехал в парк, но найти мужчину с шаловливыми ручками не смог.

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Комментарии (1)

263836471
Жаль, что не поймали и не "потрогали" резиновой дубинкой...
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