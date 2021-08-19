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Военные создают миномёт на гусеничном ходу для Арктики

Министерство обороны России ведёт опытно-конструкторские работы по созданию 120-миллиметрового миномёта на гусеничном ходу.

«Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета на базе двухзвенного гусеничного транспортера, гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД», — рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко ТАСС в интервью, опубликованном 19 августа, в преддверии международного форума «Армия-2021»

Среди арктических разработок Осыко назвал также семейство технических служб тыла на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Он отметил, что перевооружать арктические подразделения боевой техникой не требуется. Однако нужна спецтехника: снегоходы с отапливаемой кабиной, «Мустанг» на базе КАМАЗа и семейства «Мотовоз-1» на базе «Урала» в «климатическом исполнении».

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Комментарии (16)

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"Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны."?
Евгений Евтушенко
Петр Петров
ура товарисчи!!!
Михаил Петров-Водкин
Очень своевременное и правильное решение. Миномёты на гусеницах не будут биться, как самолёты.
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