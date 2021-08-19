В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки гостей города, которая переросла в ночную стрельбу в центре города. Подозреваемого, который весь день провёл в полиции, отпускать на свободу не планируют.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, следствие квалифицировало случившееся на Сенной площади, где 24-летний житель Ингушетии получил огнестрельное ранение, как уголовное хулиганство (213 УК). Экспертиза установила, что в руках у его земляка-соперника находился травматический МР-80–13Т, проблем с документами у владельца нет.