В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки гостей города, которая переросла в ночную стрельбу в центре города. Подозреваемого, который весь день провёл в полиции, отпускать на свободу не планируют.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, следствие квалифицировало случившееся на Сенной площади, где 24-летний житель Ингушетии получил огнестрельное ранение, как уголовное хулиганство (213 УК). Экспертиза установила, что в руках у его земляка-соперника находился травматический МР-80–13Т, проблем с документами у владельца нет.
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Подозреваемому 26 лет, на нарушении уголовного законодательства он попался впервые. Под камеру он подтвердил, что сначала дрались, потом был совершен выстрел из травматического пистолета. «Применил в отношении нападавшего», — указывает он на оппонента.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранением в области позвоночника — ему стреляли в спину. «Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки. В настоящее время стрелок задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция намерена ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — уточнили в полицейском главке.