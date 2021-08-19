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Стрельба на Сенной площади стала уголовным делом. Полиция нашла женский след

Следствие будет просить арестовать стрелка с Сенной по делу о хулиганстве

В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки гостей города, которая переросла в ночную стрельбу в центре города. Подозреваемого, который весь день провёл в полиции, отпускать на свободу не планируют.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, следствие квалифицировало случившееся на Сенной площади, где 24-летний житель Ингушетии получил огнестрельное ранение, как уголовное хулиганство (213 УК). Экспертиза установила, что в руках у его земляка-соперника находился травматический МР-80–13Т, проблем с документами у владельца нет.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемому 26 лет, на нарушении уголовного законодательства он попался впервые. Под камеру он подтвердил, что сначала дрались, потом был совершен выстрел из травматического пистолета. «Применил в отношении нападавшего», — указывает он на оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранением в области позвоночника — ему стреляли в спину. «Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки. В настоящее время стрелок задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полиция намерена ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — уточнили в полицейском главке.

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Комментарии (7)

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