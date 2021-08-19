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Патрушев: Предпосылок для отправки российских войск в Афганистан нет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обозначил позицию Совбеза в связи с ситуацией в Афганистане.

По его словам, предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. «На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем. Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — заявил Патрушев в интервью «Известиям», опубликованном 19 августа.

Афганистан станет основным вопросом повестки одного из ближайших оперативных совещаний Совбеза. «Наша приоритетная задача — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли, — отметил Патрушев. — <...> Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям, и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство».

Рассуждая о влиянии США на ситуацию в Афганистане, секретарь российского Совбеза обозначил параллель с Украиной, которую, по его мнению, ожидает «похожая ситуация»: «к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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