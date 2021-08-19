Патрушев: Предпосылок для отправки российских войск в Афганистан нет

По его словам, предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. «На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем. Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — заявил Патрушев в интервью «Известиям» , опубликованном 19 августа.

Афганистан станет основным вопросом повестки одного из ближайших оперативных совещаний Совбеза. «Наша приоритетная задача — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли, — отметил Патрушев. — <...> Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям, и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство».



Рассуждая о влиянии США на ситуацию в Афганистане, секретарь российского Совбеза обозначил параллель с Украиной, которую, по его мнению, ожидает «похожая ситуация»: «к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках».

