Орбиту МКС поднимут к старту «Союза» с режиссёром и актрисой

Орбиту Международной космической станции поднимут на 1,2 километра в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению корабля «Союз МС-18».
Изначально коррекция орбиты была запланирована на утро 19 августа, но её перенесли на резервную дату — 21 августа, сообщает Роскосмос.
Манёвр должны осуществить двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Для этого они проработают 46 секунд. После этого средняя высота орбиты МКС составит 420,85 км.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. Членов экипажа семь: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ — командир станции. На корабле «Союз МС-19» должны прибыть космонавт Антон Шкаплеров, а также режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые собираются снять первый художественный фильм в космосе.