Зеленский утвердил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о защите госграницы. В частности, предусматривается отчуждение приграничных земель, то есть земельные участки отберут у их владельцев.



Как передаёт 19 августа РИА Новости, у украинского правительства есть полгода на реализацию мер. Надо проинвентаризировать участки шириной 30–50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов и «организовать работы по прекращению их права постоянного пользования».

