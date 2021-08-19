FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Зеленский утвердил отчуждение приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о защите госграницы. В частности, предусматривается отчуждение приграничных земель, то есть земельные участки отберут у их владельцев.

Как передаёт 19 августа РИА Новости, у украинского правительства есть полгода на реализацию мер. Надо проинвентаризировать участки шириной 30–50 метров вдоль госграницы, найти их владельцев или арендаторов и «организовать работы по прекращению их права постоянного пользования».

Также государственные власти вместе с муниципальными разработают программу обустройства госграницы. В бюджете Украины на это заложат отдельную сумму.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний