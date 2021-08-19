FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

Исследование: комбинация «Спутника V» и Moderna дала повышенный иммунный ответ

В Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций исследовали сочетание разных вакцин. Повышенный иммунный ответ зафиксирован при использовании первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вместе c американским препаратом Moderna. Об этом сообщил российской стороне замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте, передаёт 19 августа ТАСС.

Так, «не было замечено значительных изменений» в иммуногенности при комбинации «Спутника V» и Astrazeneca, а также при вакцинации двумя компонентами «Спутника V». Результаты применения «Спутника V» вместе с китайской вакциной Sinopharm «всё еще анализируются». «Но было большее влияние при комбинации «Спутника V» с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», — отметил Ферранте.

По его словам, серьёзных побочных эффектов во время исследований не выявлено, не было и госпитализаций.

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где начали применять «Спутник V». 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и 29 декабря в стране начали прививать им медицинских работников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266063610
ну,да, у спутника технология криспас и замена частей ДНК, у Модерны так же технология криспас и замена РНК на что то другое. Вы вообще представляете какую ХИМЕРУ мы получим. Вот он Зверь и будет. Так как ничего человеческого там уже не будет.
Павел Михайлов
Соревнуются , какой коктейль эффективнее убьёт естественный иммунитет у населения.
michailPotapov
Без Вакцинации распространить заразу не удастся (с) Д. А. Медведев
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний