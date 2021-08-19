Исследование: комбинация «Спутника V» и Moderna дала повышенный иммунный ответ

В Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций исследовали сочетание разных вакцин. Повышенный иммунный ответ зафиксирован при использовании первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вместе c американским препаратом Moderna. Об этом сообщил российской стороне замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте, передаёт 19 августа ТАСС.



Так, «не было замечено значительных изменений» в иммуногенности при комбинации «Спутника V» и Astrazeneca, а также при вакцинации двумя компонентами «Спутника V». Результаты применения «Спутника V» вместе с китайской вакциной Sinopharm «всё еще анализируются». «Но было большее влияние при комбинации «Спутника V» с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», — отметил Ферранте.