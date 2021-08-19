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В Петербурге по-летнему тепло, хотя Яблочный Спас считают началом осени

В Петербурге ожидаются короткие дожди, 18–20 градусов

Погода в Северной столице пришла к стабильности. Она вполне летняя, довольно тёплая, с небольшими дождиками. Хотя в народе считали, что отмечаемый 19 августа Яблочный Спас означает наступление осени.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём возможны кратковременные дожди, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 18–20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями (а сегодня скорее паcмурно), от 10 до 22 градусов. Самое холодное 19 августа зафиксировано в 1977 году, плюс 5 градусов в дневное время. А самое тёплое — в 2017 году, с 27-градусной жарой, напоминает «Яндекс».

В ближайшие два дня, по прогнозу синоптиков, будет примерно так же, как сегодня, только ночные температуры начнут медленно снижаться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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