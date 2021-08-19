Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днём возможны кратковременные дожди, ветер умеренный, местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 18–20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями (а сегодня скорее паcмурно), от 10 до 22 градусов. Самое холодное 19 августа зафиксировано в 1977 году, плюс 5 градусов в дневное время. А самое тёплое — в 2017 году, с 27-градусной жарой, напоминает «Яндекс».

