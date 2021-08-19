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Секретарь Совбеза России Патрушев считает, что США отвернутся от Украины, как от Афганистана

Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии», — заявил он 19 августа РИА Новости.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают не нужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

По его словам, Киев в то же время «угоднически прислуживает» интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине», — отметил секретарь Совбеза.

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Комментарии (5)

266081655
Никак наш собиратель земель решил прибрать к рукам суседей....
Свободу Лёхе!
Разумный человек такое сказать не сможет но, варианты есть, зачем и почему так говорит этот.., условно, человек)
266081655
Готовит наступление на Киев?
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