Секретарь Совбеза России Патрушев считает, что США отвернутся от Украины, как от Афганистана

Украина движется к распаду, ее ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как и в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.



«Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии», — заявил он 19 августа РИА Новости.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают не нужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

