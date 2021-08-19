30 лет «августовскому путчу». Для одних это неудачный антиконституционный государственный переворот, для других — отчаянная попытка сохранить Советский Союз от распада. В августе 1991 года самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) запретил митинги, шествия, демонстрации и забастовки и ввел чрезвычайное положение, президента Михаила Горбачёва заблокировали на даче в Форосе. В Москву ввели войска. Люди по всей стране начали собираться на митинги в поддержку демократии и президента Бориса Ельцина. В Ленинграде горожане пришли на стихийный митинг на площади перед Мариинским дворцом, где находился Ленсовет. Его сессия приняла обращение к президенту России и отказалась признать ГКЧП. Вечером по ленинградскому телевидению выступил мэр Анатолий Собчак.
Фотографии 19 августа 1991 года в Ленинграде смотрите в нашем фоторепортаже. А подробнее о том, как развивались события глазами очевидцев, — читайте здесь.