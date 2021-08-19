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Пять кадров из Ленинграда. 19 августа 1991 года

30 лет «августовскому путчу». Для одних это неудачный антиконституционный государственный переворот, для других — отчаянная попытка сохранить Советский Союз от распада. В августе 1991 года самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) запретил митинги, шествия, демонстрации и забастовки и ввел чрезвычайное положение, президента Михаила Горбачёва заблокировали на даче в Форосе. В Москву ввели войска. Люди по всей стране начали собираться на митинги в поддержку демократии и президента Бориса Ельцина. В Ленинграде горожане пришли на стихийный митинг на площади перед Мариинским дворцом, где находился Ленсовет. Его сессия приняла обращение к президенту России и отказалась признать ГКЧП. Вечером по ленинградскому телевидению выступил мэр Анатолий Собчак.

Фотографии 19 августа 1991 года в Ленинграде смотрите в нашем фоторепортаже. А подробнее о том, как развивались события глазами очевидцев, — читайте здесь.

Фото: Чумаков В./Фотохроника ТАСС
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Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
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Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Чумаков В./Фотохроника ТАСС
Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС
Фото: Белинский Юрий, Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС

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Комментарии (7)

Danik
Поздно пить Боржоми! Было и прошло!
Теперь вокруг этих толп свободного народа надо искать машины с Россгвардией и автозаки.
Время ушло вперед, времена вернулись на зад!
Хорошо, хоть не стреляют!
alexpv
То ,что надо было менять, перестраивать и реформировать - в этом нет сомнений.
То, что к власти в итоге пришли те же персонажи, что и были тогда - это беда нашего народа.
То, что история рано или поздно повторится, если текущая власть не повернется хоть немного лицом к народу - тоже нет сомнений.
yureg
Шпана перестроечная
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